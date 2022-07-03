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32 минуты назад

Песков: Запад пока делает ставку на продолжение войны, не позволяя Киеву говорить о мире

ТАССиещё 4

Запад в настоящий момент делает ставку на продолжение войны, Вашингтон не позволяет Киеву ни думать, ни говорить о мире. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Путин рассказал о ходе спецоперации

"Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру.

Политика,Видео,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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