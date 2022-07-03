"Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру.