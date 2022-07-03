Посольство США в Москве удалило свой адрес с сайта

Посольство США в Москве убрало адрес со своего сайта после того, как территория возле дипмиссии была переименована столичными властями в площадь Донецкой Народной Республики.

Фото: ТАСС ТАСС

Вместо адреса на портале теперь отображаются координаты 55,75566° N, 37,58028° E. Однако прежний адрес посольства - Большой Девятинский переулок, д. 8 - еще значится во вкладке сайта, где приведен список американских диппредставительств в РФ.

Примечательно, что сервис "Google Карты" также все еще не изменил адрес посольства, а в "Яндекс. Картах" зданию уже присвоен новый адрес - площадь Донецкой Народной Республики, 1.