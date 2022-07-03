Посольство США в Москве удалило свой адрес с сайта

Посольство США в Москве убрало адрес со своего сайта после того, как территория возле дипмиссии была переименована столичными властями в площадь Донецкой Народной Республики.
Вместо адреса на портале теперь отображаются координаты 55,75566° N, 37,58028° E. Однако прежний адрес посольства - Большой Девятинский переулок, д. 8 - еще значится во вкладке сайта, где приведен список американских диппредставительств в РФ.
Примечательно, что сервис "Google Карты" также все еще не изменил адрес посольства, а в "Яндекс. Картах" зданию уже присвоен новый адрес - площадь Донецкой Народной Республики, 1.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому безымянной территории возле здания посольства США было присвоено название "площадь Донецкой Народной Республики". Депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса 18 мая. Одновременно в правительство Москвы поступили обращения горожан с различными вариантами названия, поэтому вопрос о наименовании территории решили вынести на общегородское голосование. 22 июня на площадь Донецкой Народной Республики перед зданием посольства США установили соответствующий информационный указатель.