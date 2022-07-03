Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Министр обороны и генерал российской армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Шойгу отметил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора. Уточняется также, что общая площадь освобожденных за минувшие сутки территорий Украины составила 182 квадратных километра.

В воскресенье, 3 июля, появились данные Минобороны России, что войска ВСУ оказались полностью заблокированы в котле Лисичанска. За последние два дня в данном районе сдались в плен 38 военных ВСУ. Большая часть из них — «местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко также сказал, что в Лисичанске все еще остаются локальные очаги сопротивления силовиков Украины, однако они незначительные. Он добавил, что «националисты полностью утратили боеспособность и потеряли управление» в городе.

О том, что Лисичанск взят под контроль союзных сил, стало известно в субботу, 2 июля. Как отмечал чеченский лидер Рамзан Кадыров, «Ахмат» совместно с Народной милицией ЛНР зачищают город от украинских военных, «спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».