Лавров прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во вторник с рабочим визитом в столицу Монголии, передает корреспондент ТАСС.

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Программой визита предусмотрены переговоры Лаврова с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг, а также беседы с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.