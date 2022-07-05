Лавров прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во вторник с рабочим визитом в столицу Монголии, передает корреспондент ТАСС.
Программой визита предусмотрены переговоры Лаврова с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг, а также беседы с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.
Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, министры подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, ключевые вопросы российско-монгольского взаимодействия на международной арене и в региональных делах.