Клишас призвал к "военному ответу" на обстрел Белгорода

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал прямым актом агрессии ночное ЧП в Белгороде. В своем Telegram-канале сенатор отметил, что серия хлопков в городе связана с Украиной и требует «жесткого» ответа.
«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», — написал Клишас.
В другом своем посте сенатор также отреагировал на информацию, что российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску, призвав к серьезной реакции на подобные действия Украины.
«Белгород, Курск… Если не будет сокрушительного военного ответа, то удары по нашей территории и гибель наших граждан будут продолжаться», — подчеркнул Клишас.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночного ЧП в Белгороде погибли три человека, еще четверо пострадали — среди раненых есть ребенок.