Клишас призвал к "военному ответу" на обстрел Белгорода

«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», — написал Клишас.

В другом своем посте сенатор также отреагировал на информацию, что российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску, призвав к серьезной реакции на подобные действия Украины.