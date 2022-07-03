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3 часа назад

Клишас призвал к "сокрушительному военному ответу" на обстрел Белгорода

Газета.Ruиещё 1

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал прямым актом агрессии ночное ЧП в Белгороде. В своем Telegram-канале сенатор отметил, что серия хлопков в городе связана с Украиной и требует «жесткого» ответа.

Клишас призвал к "военному ответу" на обстрел Белгорода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», — написал Клишас.

В другом своем посте сенатор также отреагировал на информацию, что российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску, призвав к серьезной реакции на подобные действия Украины.

«Белгород, Курск… Если не будет сокрушительного военного ответа, то удары по нашей территории и гибель наших граждан будут продолжаться», — подчеркнул Клишас.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночного ЧП в Белгороде погибли три человека, еще четверо пострадали — среди раненых есть ребенок.

Политика,Вячеслав Гладков,Андрей Клишас,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,
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