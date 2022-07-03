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14 минут назад

Глава Курской области: ночью ПВО сбила два украинских БПЛА «Стриж» на подлёте к Курску

RT на русскомиещё 3

Ночью средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж» на подлёте к Курску, сообщил глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет.

ПВО сбила два украинских БПЛА «Стриж» на подлёте к Курску
Фото: ТАССТАСС

«К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан. От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», — заявил он.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО.

Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.

Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.

Политика,Происшествия,Вячеслав Гладков,Роман Старовойт,
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