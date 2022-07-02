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1 час назад

Кириенко посетил шахту в ДНР и пообщался с горняками

ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил шахту "Комсомолец Донбасса" в Донецкой Народной Республике (ДНР) и пообщался с горняками. Об этом в субботу написал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

Кириенко посетил шахту в ДНР и пообщался с горняками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту ДНР "Комсомолец Донбасса". Первый замглавы Администрации президента России спустился в забой на 600 метров, где пообщался с шахтерами, которые продолжают работать, несмотря на боевые действия, а также поговорил с ними о развитии предприятия и всей отрасли в целом", - написал Соловьев, опубликовав также несколько фото, сделанных в ходе общения Кириенко с шахтерами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с Кириенко и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко ситуацию в угольной отрасли. Их встреча прошла на крупнейшей шахте "Комсомолец Донбасса" в городе Кировском.

Политика,Виталий Хоценко,Денис Пушилин,Сергей Кириенко,Владимир Соловьев,Администрация Президента РФ,
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