Кириенко посетил шахту в ДНР и пообщался с горняками

"Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту ДНР "Комсомолец Донбасса". Первый замглавы Администрации президента России спустился в забой на 600 метров, где пообщался с шахтерами, которые продолжают работать, несмотря на боевые действия, а также поговорил с ними о развитии предприятия и всей отрасли в целом", - написал Соловьев, опубликовав также несколько фото, сделанных в ходе общения Кириенко с шахтерами.