Кириенко посетил шахту в ДНР и пообщался с горняками

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил шахту "Комсомолец Донбасса" в Донецкой Народной Республике (ДНР) и пообщался с горняками. Об этом в субботу написал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
"Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту ДНР "Комсомолец Донбасса". Первый замглавы Администрации президента России спустился в забой на 600 метров, где пообщался с шахтерами, которые продолжают работать, несмотря на боевые действия, а также поговорил с ними о развитии предприятия и всей отрасли в целом", - написал Соловьев, опубликовав также несколько фото, сделанных в ходе общения Кириенко с шахтерами.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с Кириенко и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко ситуацию в угольной отрасли. Их встреча прошла на крупнейшей шахте "Комсомолец Донбасса" в городе Кировском.