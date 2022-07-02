Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что жители стран Европейского союза устали от украинских беженцев. По его мнению, «бурный роман» подошел к логическому концу.

Дмитрий Медведев отметил, что наихудшее отношение к украинцам наблюдается в Польше. По его словам, «поляки вспомнили про свой оголтелый национализм» и стали требовать от беженцев уважения к стране, к ее законам.

Политик подчеркнул что аналогичные процессы происходят и в других европейских странах. Он полагает, что в ЕС путь от «украинофилии до украинофобии» оказался очень коротким, всего лишь «в один шаг».