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31 минуту назад

Медведев заявил о завершении «бурного романа» ЕС и Украины

Илья Родин

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что жители стран Европейского союза устали от украинских беженцев. По его мнению, «бурный роман» подошел к логическому концу.

Дмитрий Медведев отметил, что наихудшее отношение к украинцам наблюдается в Польше. По его словам, «поляки вспомнили про свой оголтелый национализм» и стали требовать от беженцев уважения к стране, к ее законам.

«Я их ненавижу»: Медведев объяснил свою агрессивную риторику в Telegram

Политик подчеркнул что аналогичные процессы происходят и в других европейских странах. Он полагает, что в ЕС путь от «украинофилии до украинофобии» оказался очень коротким, всего лишь «в один шаг».

Аналитик Александр Гришин сообщил ранее, что в Евросоюзе в первые месяцы после начала спецоперации украинских беженцев тепло принимали, предоставляли им различные льготы, выплачивали пособия. В настоящее время их пытаются загнать в четкие рамки, ограничивают в правах, перестают выдавать им денежные средства.

Политика,Видео,Александр Гришин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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