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1 час назад

Песков отреагировал на заявления Запада о «победе над Россией на поле боя»

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления западных лидеров о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду на то, что у коллективного Запада «хоть частично» остались политическая воля и разум.

Песков отреагировал на заявления Запада о «победе над РФ на поле боя»
Фото: ТАССТАСС

«И то, что этот разум полностью сохранен в нашей стране, это точно. У меня нет никаких сомнений», – сказал он в интервью журналисту и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что итоги саммита НАТО в Мадриде продемонстрировали, что альянс вернулся к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны.

Политика,Павел Зарубин,Александр Грушко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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