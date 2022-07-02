Песков отреагировал на заявления Запада о «победе над РФ на поле боя»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления западных лидеров о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду на то, что у коллективного Запада «хоть частично» остались политическая воля и разум.
«И то, что этот разум полностью сохранен в нашей стране, это точно. У меня нет никаких сомнений», – сказал он в интервью журналисту и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что итоги саммита НАТО в Мадриде продемонстрировали, что альянс вернулся к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны.