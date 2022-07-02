Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что Москве следует как можно быстрее ответить на высылку из Болгарии 70 сотрудников дипломатического ведомства. По его мнению, это заставит Софию задуматься о последствиях таких решений.

Андрей Клишас отметил, что подобные действия правительств западных стран «рассчитаны на внешний эффект». Он полагает, что необходимо принимать все необходимые усилия для того, чтобы «перекрывать этот информационный эффект, переворачивать ситуацию под себя». По мнению сенатора, ответ России должен быть своевременным, резким и решительным.

Клишас подчеркнул также, что Москва излишне «долго возится с этими болгарами». Он уверен, что если бы сотрудники болгарской дипмиссии «в Москве уже паковали вещи», то в Софии были бы вынуждены отменить свое решение.

Власти Болгарии сообщили о высылке российских дипломатов 28 июня. Они объяснили это тем, что значительная часть сотрудников ведомства якобы работала на спецслужбы РФ, напоминает РБК.