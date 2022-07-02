«Проучил» Запад: В Британии оценили указ Путина по «Сахалину-2»

Авторы статьи пишут, что подобная мера служит предупреждением для производителей стран из списка «недружественных государств», которые пытаются легко и быстро продать свои активы. В публикации отмечается, что Москва не хочет оставлять Shell призрачным акционером, не генерирующим прибыль.

Журналисты также указали, что британская компания Shell осознает для себя все риски. Если раньше она намеревалась продать свою долю китайским партнером, то теперь задача усложнилась. Авторы статьи добавили, что British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем подумать.