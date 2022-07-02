В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
16 минут назад

«Проучил» Запад: В Британии оценили указ Путина по «Сахалину-2»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин принял специальные экономические меры касательно месторождений «Сахалина-2» и тем самым «проучил» западные страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Financial Times.

«Проучил» Запад: В Британии оценили указ Путина по «Сахалину-2»
Фото: ReutersReuters

Ранее российский лидер подписал указ, подразумевающий замену оператора проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) на новое российское юридическое лицо. Имущество компании перейдет в собственность Российской Федерации.

Японцы отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»

Авторы статьи пишут, что подобная мера служит предупреждением для производителей стран из списка «недружественных государств», которые пытаются легко и быстро продать свои активы. В публикации отмечается, что Москва не хочет оставлять Shell призрачным акционером, не генерирующим прибыль.

«Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций», — полагают обозреватели.

Журналисты также указали, что британская компания Shell осознает для себя все риски. Если раньше она намеревалась продать свою долю китайским партнером, то теперь задача усложнилась. Авторы статьи добавили, что British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем подумать.

Политика,Владимир Путин,Total,Shell,Газпром,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители