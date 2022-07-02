«Проучил» Запад: В Британии оценили указ Путина по «Сахалину-2»

Президент России Владимир Путин принял специальные экономические меры касательно месторождений «Сахалина-2» и тем самым «проучил» западные страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Financial Times.
Ранее российский лидер подписал указ, подразумевающий замену оператора проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) на новое российское юридическое лицо. Имущество компании перейдет в собственность Российской Федерации.
Авторы статьи пишут, что подобная мера служит предупреждением для производителей стран из списка «недружественных государств», которые пытаются легко и быстро продать свои активы. В публикации отмечается, что Москва не хочет оставлять Shell призрачным акционером, не генерирующим прибыль.
«Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций», — полагают обозреватели.
Журналисты также указали, что британская компания Shell осознает для себя все риски. Если раньше она намеревалась продать свою долю китайским партнером, то теперь задача усложнилась. Авторы статьи добавили, что British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем подумать.