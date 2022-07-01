Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Правительство РФ, говорится в документе, постановило «одобрить предложение» МИД, согласованное с соответствующими ведомствами, о прекращении участия России в «частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы».

В частности, Москва выходит из так называемой «Группы Помпиду», которая занимается вопросами международного сотрудничества по наркотикам и зависимостям.

Кроме того, РФ не будет участвовать в работе фонда «Евримаж», задействованного в области поддержки кинопроизводства. Также Россия покидает структуры СЕ, в чьи обязанности входит прогнозирование и предотвращение стихийных катастроф, поддержка спорта, различные другие вопросы.