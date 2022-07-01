Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительство РФ, говорится в документе, постановило «одобрить предложение» МИД, согласованное с соответствующими ведомствами, о прекращении участия России в «частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы».
В частности, Москва выходит из так называемой «Группы Помпиду», которая занимается вопросами международного сотрудничества по наркотикам и зависимостям.
Кроме того, РФ не будет участвовать в работе фонда «Евримаж», задействованного в области поддержки кинопроизводства. Также Россия покидает структуры СЕ, в чьи обязанности входит прогнозирование и предотвращение стихийных катастроф, поддержка спорта, различные другие вопросы.
Комитет министров Совета Европы 16 марта 2022 года принял резолюции об исключении России из состава организации. Причиной этой меры стало проведение РФ спецоперации на территории Украины, напоминает издание Forbes.