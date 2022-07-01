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35 минут назад

«Хотите вступать, вступайте»: МИД России — о Финляндии и Швеции в НАТО

News.ru

Россия спокойно относится к присоединению Швеции и Финляндии к НАТО, заявил на конференции клуба «Валдай» замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Военный потенциал России позволяет надежно и не затратно обеспечить безопасность страны, передает РИА Новости.

Россия ответила на намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Фото: ReutersReuters

Хотите вступать, вступайте, — заявил Грушко.

По его словам, Швеция и Финляндия из уважаемых членов мирового сообщества превращаются в «НАТОвскую переферию».

Ранее стало известно, что руководство Североатлантического альянса подпишет протокол о вступлении этих стран в военно-политический блок 5 июля. Решение о присоединении двух скандинавских стран к Альянсу было принято 29 июня в ходе саммита в Мадриде.

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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Стокгольм и Хельсинки приняли условия Анкары об экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они не выполнят договоренности.

Политика,Александр Грушко,Реджеп Эрдоган,МИД России,Валдайский клуб,Рабочая партия Курдистана,НАТО,ЕС,
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