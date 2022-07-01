Россия ответила на намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Россия спокойно относится к присоединению Швеции и Финляндии к НАТО, заявил на конференции клуба «Валдай» замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Военный потенциал России позволяет надежно и не затратно обеспечить безопасность страны, передает РИА Новости.

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Хотите вступать, вступайте, — заявил Грушко.

По его словам, Швеция и Финляндия из уважаемых членов мирового сообщества превращаются в «НАТОвскую переферию».

Ранее стало известно, что руководство Североатлантического альянса подпишет протокол о вступлении этих стран в военно-политический блок 5 июля. Решение о присоединении двух скандинавских стран к Альянсу было принято 29 июня в ходе саммита в Мадриде.