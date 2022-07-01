Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии

Вопрос о закрытии посольства России в Болгарии рассмотрит МИД, при необходимости ведомство доложит о ситуации президенту РФ. Такой ответ «РИА Новости» дал на этот счет представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», — приводятся в материале его слова.
Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что поставит перед российскими властями вопрос о закрытии посольства в Софии. По ее словам, данная мера станет ответом на высылку 70 дипломатов из Болгарии по подозрению в шпионаже.
После этого объявления посол РФ отправила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. На ее рассмотрение ведомству дали время до обеда пятницы. В результате премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что не изменит своего решения и в Москве пообещали принять «не обязательно симметричные» меры в ответ.