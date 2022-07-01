В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
56 минут назад

Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии

Елена Прошина

Вопрос о закрытии посольства России в Болгарии рассмотрит МИД, при необходимости ведомство доложит о ситуации президенту РФ. Такой ответ «РИА Новости» дал на этот счет представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», — приводятся в материале его слова.

Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что поставит перед российскими властями вопрос о закрытии посольства в Софии. По ее словам, данная мера станет ответом на высылку 70 дипломатов из Болгарии по подозрению в шпионаже.

Кремль ответил на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе

После этого объявления посол РФ отправила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. На ее рассмотрение ведомству дали время до обеда пятницы. В результате премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что не изменит своего решения и в Москве пообещали принять «не обязательно симметричные» меры в ответ.

Политика,Видео,Кирил Петков,Элеонора Митрофанова,Дмитрий Песков,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители