Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии

Вопрос о закрытии посольства России в Болгарии рассмотрит МИД, при необходимости ведомство доложит о ситуации президенту РФ. Такой ответ «РИА Новости» дал на этот счет представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», — приводятся в материале его слова.

Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что поставит перед российскими властями вопрос о закрытии посольства в Софии. По ее словам, данная мера станет ответом на высылку 70 дипломатов из Болгарии по подозрению в шпионаже.