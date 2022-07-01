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1 час назад

Лавров напомнил термин Шпенглера «закат Европы»

Алиса Селезнёва

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что считает весьма прозорливым утверждение немецкого публициста Освальда Шпенглера о закате Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров напомнил термин Шпенглера «закат Европы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закат Европы» — это философское произведение Освальда Шпенглера, два тома которого были опубликованы в 1918 и 1922 годах. В нем публицист предрек Европе упадок и гибель.

«Сам термин «закат Европы» я считаю весьма прозорливым», - заметил министр иностранных дел России в ходе своего выступления перед студентами в Минске.

Он также обратил внимание на то, что сейчас ЕС не является самостоятельным игроком и принимает под давлением Вашингтона невыгодные для себя решения, страдая от антироссийских санкций.

«Американцы, они умнее, они выстроили свои санкционные решения таким образом, что не наносить слишком большой ущерб для своей экономики, хотя, тоже получили цены и на бензин, и на продовольствие, которые взлетели», - констатировал глава МИД России.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

В частности, Европейский союз согласовал уже шесть пакетов санкций, введя запрет в том числе и на импорт российской нефти через порты. При этом поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.

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