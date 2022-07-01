В МИД РФ выразили надежду на здравомыслие Норвегии

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов выразил надежду на здравомыслие Норвегии в вопросе блокировки транзита грузов на Шпицберген. Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что Россия не может игнорировать действия Осло, но не хочет эскалации напряженности вокруг острова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы не хотим и не хотели бы, чтобы Шпицберген превратился вместо зоны сотрудничества в зону напряженности. Это не наш выбор», — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Говоря о последующих шагах со стороны Москвы в ответ на действия Норвегии, посол отметил, что это не «может быть проигнорировано».