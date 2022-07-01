В МИД РФ выразили надежду на здравомыслие Норвегии

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов выразил надежду на здравомыслие Норвегии в вопросе блокировки транзита грузов на Шпицберген. Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что Россия не может игнорировать действия Осло, но не хочет эскалации напряженности вокруг острова.
«Мы не хотим и не хотели бы, чтобы Шпицберген превратился вместо зоны сотрудничества в зону напряженности. Это не наш выбор», — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Говоря о последующих шагах со стороны Москвы в ответ на действия Норвегии, посол отметил, что это не «может быть проигнорировано».
Напомним, что ранее Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску. На КПП находится около 20 тонн товаров, которые предназначены в том числе и для населенного пункта Баренцбург.