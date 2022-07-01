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1 час назад

В России заявили о коллапсе отношений с Японией

Lenta.ruиещё 1

Из-за кризиса, вызванного боевыми действиями на Украине, произошел коллапс российско-японских отношений, их уровень приблизился «к нулю». Об этом «Ленте.ру» заявил экс-посол России в Японии Александр Панов.

В России заявили о коллапсе отношений с Японией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впрочем, по его словам, не стоит считать это точкой невозврата, подобное случалось и ранее: после значительного спада во времена Советского Союза странам удалось восстановить двусторонние отношения.

Комментируя указ президента России Владимира Путина о передаче государству имущества компании-оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2», Панов усомнился в том, что это как-то отразится на поставках сжиженного природного газа в Японию. По его словам, Россия не хочет терять японский рынок, в то же время сам Токио по-прежнему заинтересован в поставках газа.

30 июня президент России подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ предписывает сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государства.

Доли в уставном капитале нового оператора «Сахалина-2», создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у «Газпром Сахалин холдинга» и новой компании-оператора. Иностранные участники — японские Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов), а также Shell (27,5 процента минус одна акция) — должны за месяц уведомить кабмин России о согласии принять свои доли в новом операторе пропорционально текущим.

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