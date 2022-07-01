В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Адвокат Виктора Бута рассказал об ультиматуме России США

Газета.Ru

Россия не будет продолжать обмен заключенными с США без возвращения предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в Америке по обвинению в незаконной торговле оружием. Об этом The New York Times рассказал адвокат Бута Стив Зиссу.

Адвокат Виктора Бута рассказал об ультиматуме России США
Фото: Apichart Weerawong, File/APApichart Weerawong, File/AP

«До сведения американской стороны было доведено, что им придется заняться Виктором Бутом, если они ожидают каких-либо дальнейших обменов заключенными. Я считаю, что ни один американец не отправится домой, если вместе с ним не отправят домой Виктора Бута», — отметил Зиссу.

Он добавил, что встречался с послом России в США Анатолием Антоновым, который подтвердил высокую заинтересованность Москвы в освобождении Бута.

При этом The New York Times не подтвердила информацию российских СМИ о переговорах об обмене Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в Москве в феврале 2022 года за контрабанду наркотиков (у нее нашли гашишное масло).

Ранее Химкинский суд продлил до 20 декабря срок ареста Грайнер.

Политика,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Анатолий Антонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители