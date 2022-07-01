Адвокат Виктора Бута рассказал об ультиматуме России США

Россия не будет продолжать обмен заключенными с США без возвращения предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в Америке по обвинению в незаконной торговле оружием. Об этом The New York Times рассказал адвокат Бута Стив Зиссу.

Фото: Apichart Weerawong, File/AP Apichart Weerawong, File/AP

«До сведения американской стороны было доведено, что им придется заняться Виктором Бутом, если они ожидают каких-либо дальнейших обменов заключенными. Я считаю, что ни один американец не отправится домой, если вместе с ним не отправят домой Виктора Бута», — отметил Зиссу.

Он добавил, что встречался с послом России в США Анатолием Антоновым, который подтвердил высокую заинтересованность Москвы в освобождении Бута.

При этом The New York Times не подтвердила информацию российских СМИ о переговорах об обмене Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в Москве в феврале 2022 года за контрабанду наркотиков (у нее нашли гашишное масло).