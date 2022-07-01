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22 минуты назад

Посол предложила закрыть российское посольство в Болгарии

Мария Иванова

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед российскими властями вопрос о закрытии посольства. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол предложила закрыть российское посольство в Болгарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Митрофанова заявила, что ранее МИД Болгарии проигнорировал ее обращение.

Она отметила, что закрытие российского посольства «неизбежно» приведет к прекращению работы болгарской дипломатической миссии в Москве.

Дипломат подчеркнула, что это повлечет за собой тяжелые последствия, а ответственность будет лежать на болгарских властях.

Уходящий в отставку болгарский премьер Кирилл Петков ранее решил выслать 70 российских дипломатов и сотрудников из числа техперсонала.

Петков утверждал, что высылаемые дипломаты «работали под прикрытием» и занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

В МИД РФ заявили, что Россия может дать на это политический и дипломатический ответ, в том числе ассиметричный.

Позже президент Болгарии Румен Радев призвал созвать заседание совета министров страны и пересмотреть решение о высылке дипломатов.

Политика,Румен Радев,Элеонора Митрофанова,МИД России,
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