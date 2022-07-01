Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что смысл существования НАТО, по большому счёту, был утрачен, когда исчез СССР и Варшавский договор.

По его словам, НАТО постоянно пытается искать внешнего врага.

«Во многом это объясняется необходимостью сохранить сам смысл существования НАТО, который, по большому счёту, был утрачен в период, когда исчез Варшавский договор и Советский Союз», — сказал Лавров.

Министр отметил, что это признают даже многие политики и аналитики на Западе.

Лавров добавил, что в тот период были все шансы выстраивать единое пространство безопасности и экономического сотрудничества.