Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что смысл существования НАТО, по большому счёту, был утрачен, когда исчез СССР и Варшавский договор.
По его словам, НАТО постоянно пытается искать внешнего врага.
«Во многом это объясняется необходимостью сохранить сам смысл существования НАТО, который, по большому счёту, был утрачен в период, когда исчез Варшавский договор и Советский Союз», — сказал Лавров.
Министр отметил, что это признают даже многие политики и аналитики на Западе.
Лавров добавил, что в тот период были все шансы выстраивать единое пространство безопасности и экономического сотрудничества.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что разрастание НАТО является стратегической ошибкой, так как подрывает принцип неделимости безопасности и ведёт к росту напряжённости.