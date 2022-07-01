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52 минуты назад

В Госдуме рассказали о контроле России над островом Змеиный

Lenta.ru

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота, а также Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Крыма Алексей Черняк, передает РИА Новости.

В Госдуме рассказали о контроле РФ над островом Змеиный
Фото: ReutersReuters

По его словам, российские военные заняли остров, отбили несколько атак, а также сбили значительное количество авиации и дронов. Остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС, подчеркнул Черняк.

После передачи Запада Киеву ствольной и реактивной артиллерии в целях сохранения жизни военнослужащих была проведена успешная операция по отходу с острова Змеиный, уточнил депутат.

«В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов», — заключил он.

30 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрались вернуться на остров Змеиный. Они планируют установить физический контроль над всем островом, в настоящее время украинские войска контролируют территорию «с помощью оружия», рассказал заместитель начальника Генерального штаба страны Алексей Громов.

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