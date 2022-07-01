Австралия ввела санкции против предпринимателей и министров из РФ

Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву , детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева . Об этом стало известно из данных федерального регистра страны.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.