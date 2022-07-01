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57 минут назад

Австралия ввела санкции против предпринимателей и министров из РФ

Ura.Ruиещё 3

Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева. Об этом стало известно из данных федерального регистра страны.

Австралия ввела санкции против предпринимателей и министров из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В санкционном списке также оказались: министр транспорта Виталий Савельев, глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков. Помимо этих граждан РФ в антироссийский список попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ Владимира Путина.

В мае Австралия наложила санкции на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. В санкционный список вошли и госслужащие России, среди которых первый замдиректор ФСБ Сергей Королев, гендиректор RT Алексей Николов, врио главы МЧС Александр Чуприян.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.

Политика,Юрий Шамалов,Алексей Николов,Михаил Клишин,Александр Чуприян,Сергей Горьков,Ирек Файзуллин,Виталий Савельев,Сергей Королев,Алина Кабаева,Дмитрий Патрушев,Дмитрий Киселев,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Росгеология,НПФ "Газфонд",Госстрой России,Акционерный банк "Россия",ФСБ,Госдума,
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