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14 минут назад

Джонсон высказался о возможном завершении Путиным спецоперации на Украине

Елена Прошина

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что для завершения конфликта вокруг Украины не требуется уход Владимира Путина с поста президента России, сообщает радиостанция LBC.

Джонсон высказался о возможном завершении Путиным спецоперации на Украине
Фото: ReutersReuters

На вопрос о том, необходим ли уход российского лидера для достижения мирного договора между Москвой и Киевом, глава правительства Великобритании ответил отрицательно.

«Нет, конечно, нет», — сказал он.

Политик также выразил мнение, что Путин ввиду существенной поддержки среди российского населения может завершить специальную военную операцию фактически на любых условиях.

«Российский президент в действительности обладает очень значительным уровнем общественной поддержки в России. У него есть пространство для маневра, чтобы сказать: "Я пришел, я достиг определенных вещей". И дальше уже он сам может определять, какие это были [цели]. [Путин может сказать]: "В интересах мира пришло время завершить техническую военную операцию, вывести [войска] и добиться нового соглашения. Вот что ему следует сделать, на мой взгляд», — считает Джонсон.

Рассуждая о теоретической возможности начала ядерной войны, премьер назвал недопустимыми подобные сценарии. Он заявил, что конфликт на Украине нельзя рассматривать как противоборство Североатлантического альянса и России.

Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений Запада и России

Политика,В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,
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