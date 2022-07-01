Джонсон высказался о возможном завершении Путиным спецоперации на Украине

«Российский президент в действительности обладает очень значительным уровнем общественной поддержки в России. У него есть пространство для маневра, чтобы сказать: "Я пришел, я достиг определенных вещей". И дальше уже он сам может определять, какие это были [цели]. [Путин может сказать]: "В интересах мира пришло время завершить техническую военную операцию, вывести [войска] и добиться нового соглашения. Вот что ему следует сделать, на мой взгляд», — считает Джонсон.