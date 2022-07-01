В МИД прокомментировали участие ООН в трибунале над военными Украины

Российские власти очень скептически относятся к идее привлечения ООН к возможному трибуналу над военными Украины и наемниками, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева.
«Главная цель трибуналов — это не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению, трибуналы не содействовали залечиванию ран. К сожалению, они [трибуналы] никого не примирили, наоборот, антагонизм только расширился, — отметил Ильичев.
«Мы очень скептически относимся [к идее привлечения ООН] по причине имеющегося опыта [трибуналов]», — сказал он.
«Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии и по Руанде, демонстрировали очень низкую эффективность, были очень затратны и не всегда беспристрастны», — напомнил дипломат.
«Что касается Международного трибунала по бывшей Югославии, то главным образом [выносили обвинения] сербам, других оправдывали», - подчеркнул Ильичев.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что после обстрела Украиной населенных пунктов Стаханов и Криничный из реактивной системы залпового огня «Ураган» все отдававшие приказы об убийствах мирного населения должны быть подвергнуты военному трибуналу.