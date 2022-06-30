Лавров заявил о попытках возродить человеконенавистнические идеологии при поощрении Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сегодня существуют попытки возрождения человеконенавистнических идеологий при поощрении Запада.
"Подобные [человеконенавистнические] идеологии сейчас пытаются активно возрождать при поощрении наших западных "коллег", - сказал он, выступая со вступительным словом на вручении "Книги памяти" в филиале Российского государственного социального университета в Минске, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.
Лавров отметил, что проект "Книга памяти" является "очередным вкладом в увековечение подвига, создание условий, которые безальтернативно обеспечат вечную память, воспитание молодого поколения в духе преданности своей Родине, идеалам гуманизма и недопустимости возрождения человеконенавистнических идеологий".
Министр подчеркнул, что "Бессмертный полк", "Книга памяти" и иные проекты заслуживают поддержки. "Можете не сомневаться: что зависит от российского правительства, государственных структур, партии "Единая Россия" и других партий, работающих в Государственной думе, вы имеете полную, безоговорочную поддержку", - добавил он.