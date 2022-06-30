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25 минут назад

Лавров заявил о попытках возродить человеконенавистнические идеологии при поощрении Запада

ТАССиещё 1

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сегодня существуют попытки возрождения человеконенавистнических идеологий при поощрении Запада.

Лавров заявил о попытках возродить человеконенавистнические идеологии при поощрении Запада
Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФРИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

"Подобные [человеконенавистнические] идеологии сейчас пытаются активно возрождать при поощрении наших западных "коллег", - сказал он, выступая со вступительным словом на вручении "Книги памяти" в филиале Российского государственного социального университета в Минске, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров отметил, что проект "Книга памяти" является "очередным вкладом в увековечение подвига, создание условий, которые безальтернативно обеспечат вечную память, воспитание молодого поколения в духе преданности своей Родине, идеалам гуманизма и недопустимости возрождения человеконенавистнических идеологий".

Министр подчеркнул, что "Бессмертный полк", "Книга памяти" и иные проекты заслуживают поддержки. "Можете не сомневаться: что зависит от российского правительства, государственных структур, партии "Единая Россия" и других партий, работающих в Государственной думе, вы имеете полную, безоговорочную поддержку", - добавил он.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,
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