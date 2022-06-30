Лавров заявил о попытках возродить человеконенавистнические идеологии при поощрении Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сегодня существуют попытки возрождения человеконенавистнических идеологий при поощрении Запада.

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"Подобные [человеконенавистнические] идеологии сейчас пытаются активно возрождать при поощрении наших западных "коллег", - сказал он, выступая со вступительным словом на вручении "Книги памяти" в филиале Российского государственного социального университета в Минске, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров отметил, что проект "Книга памяти" является "очередным вкладом в увековечение подвига, создание условий, которые безальтернативно обеспечат вечную память, воспитание молодого поколения в духе преданности своей Родине, идеалам гуманизма и недопустимости возрождения человеконенавистнических идеологий".