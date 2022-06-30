МИД России вызвал посла Великобритании

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в четверг в МИД РФ, где ей был заявлен протест в связи с хамскими высказываниями руководства этой страны в отношении России и президента Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.