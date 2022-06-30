"Ничего себе не прищемить": Лавров дал совет Западу

Запад уже начал опускать железный занавес. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он посоветовал западным странам вести себя "осторожно, чтобы ничего себе не прищемить".

Также, выступая на пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, Лавров сказал, что фактически с 2014 года отношений между Россией и Евросоюзом не существует, так как ЕС разрушил все механизмы, которые создавались десятилетиям.

При этом он подчеркнул, что Россия не закрывается от контактов, но больше ни США, ни ЕС верить не будет.