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16 минут назад

Лавров посоветовал Западу "ничего себе не прищемить" железным занавесом

Российская Газета

Запад уже начал опускать железный занавес. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ничего себе не прищемить": Лавров дал совет Западу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он посоветовал западным странам вести себя "осторожно, чтобы ничего себе не прищемить".

Также, выступая на пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, Лавров сказал, что фактически с 2014 года отношений между Россией и Евросоюзом не существует, так как ЕС разрушил все механизмы, которые создавались десятилетиям.

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При этом он подчеркнул, что Россия не закрывается от контактов, но больше ни США, ни ЕС верить не будет.

"Мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях", - сказал Лавров.

Политика,Владимир Макей,Сергей Лавров,ЕС,
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