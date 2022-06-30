Лавров сообщил об отсутствии отношений между Россией с Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом с 2014 года.
"Что касается отношений с Европейским союзом, у России их нет с 2014 года", - сказал он в четверг на совместной пресс-конференции в Минске с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
По словам Лаврова, причиной этому стало содействие Запада украинской оппозиции, сместившей официальную власть в Киеве.
"Евросоюз не нашел в себе мужества урезонить путчистов, которые незаконно захватили власть, и, по сути, стал их поддерживать в наступлении, включая физическое, на жителей Крыма и востока Украины", - указал глава МИД РФ.