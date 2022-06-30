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35 минут назад

Лавров заявил, что у России нет отношений с Евросоюзом с 2014 года

ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом с 2014 года.

Лавров сообщил об отсутствии отношений между Россией с Евросоюзом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается отношений с Европейским союзом, у России их нет с 2014 года", - сказал он в четверг на совместной пресс-конференции в Минске с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

По словам Лаврова, причиной этому стало содействие Запада украинской оппозиции, сместившей официальную власть в Киеве.

"Евросоюз не нашел в себе мужества урезонить путчистов, которые незаконно захватили власть, и, по сути, стал их поддерживать в наступлении, включая физическое, на жителей Крыма и востока Украины", - указал глава МИД РФ.

Политика,Владимир Макей,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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