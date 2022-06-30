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30 минут назад

Путин обвинил США в мировом продовольственном кризисе

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.

Путин назвал виновных в мировом продовольственном кризисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, из-за пандемии страны Запада начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, что сказалось на росте цен, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической.

По его словам, в мире производится 800 млн тонн зерновых. В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн тонн зерна, в этом году будет готова поставить примерно 50 млн тонн. Россия удерживает первое место в мире по поставкам пшеницы на мировые рынки.

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«В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это 6 млн тонн, по нашим данным, где-то 5 млн тонн пшеницы. Если иметь в виду объем производства в мире – 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия – 0,5%», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия готова решать важнейшую мировую задачу по наращиванию поставок продовольствия на рынок.

Политика,Владимир Путин,
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