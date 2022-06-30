Путин назвал виновных в мировом продовольственном кризисе

«В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это 6 млн тонн, по нашим данным, где-то 5 млн тонн пшеницы. Если иметь в виду объем производства в мире – 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия – 0,5%», – сказал Путин.