Песков объяснил черный Aurus Путина в Ашхабаде

«Президент использует автомобили черного цвета. Это его автомобили, они укомплектованы стратегической связью, отвечают всем критериям безопасности. Белые машины стоят на вооружении у гаража президента Туркменистана. Вот чем объясняется [черный автомобиль Путина — «Газета.Ru»]», — рассказал Песков.