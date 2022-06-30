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44 минуты назад

В Кремле назвали заявления Джонсона «чудовищными»

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция западных стран не повлияет на решение о визите Владимира Путина на саммит G20. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле высказались о заявлениях Джонсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее усомнился, что Путин приедет на саммит G20.

Комментируя слова Джонсона, Песков сказал, что британский премьер «допускает очень много разных высказываний» - от более или менее удачных до «чудовищных по своему содержанию».

Песков подчеркнул, что заявления Джонсона никак не повлияют на решение Путина об участии в саммите.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин уже принял приглашение посетить саммит. Если ситуация с пандемией позволит, российский президент будет присутствовать на саммите очно.

Также на саммит в качестве наблюдателя приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Политика,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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