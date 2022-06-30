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6 минут назад

Кремль отреагировал на требование ЕСПЧ гарантировать жизнь британским наемникам

Lenta.ru

Россия не обязана исполнять предписание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который потребовал гарантировать жизнь британским наемникам, приговоренным судом к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков: Россия не обязана гарантировать жизнь британским наемникам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель Кремля подчеркнул, что по поводу судьбы иностранных наемников нужно общаться с руководством ДНР.

Ранее ЕСПЧ предписал правительству России, что в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) Регламента Суда оно должно обеспечить неисполнение решения суда ДНР о смертном приговоре гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину.

9 июня два британских наемника, а также марокканец Саадун Брагим, были приговорены к смертной казни. Верховный суд ДНР признал их виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.

11 июня Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта.

Политика,Шон Пиннер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕСПЧ,Правительство РФ,
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