Песков: Россия не обязана гарантировать жизнь британским наемникам

Представитель Кремля подчеркнул, что по поводу судьбы иностранных наемников нужно общаться с руководством ДНР.

Ранее ЕСПЧ предписал правительству России, что в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) Регламента Суда оно должно обеспечить неисполнение решения суда ДНР о смертном приговоре гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину.

9 июня два британских наемника, а также марокканец Саадун Брагим, были приговорены к смертной казни. Верховный суд ДНР признал их виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.