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29 минут назад

Володин заявил о поражении Украины

Елена Прошина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале заявил о фейковых публикациях украинской стороны о своих псевдопобедах. По его словам, на самом деле Украина терпит поражение за поражением.

Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер Госдумы отметил, что киевский режим намеренно публикует дезинформацию, чтобы «подчеркнуть свои псевдопобеды».

«На самом деле — терпит поражение за поражением. Давайте не будем лить воду на вражескую мельницу», - написал он.

Также Володин рассказал о процессе обмена военнопленных. По его словам, по каждому участнику батальона «Азов» (запрещен в РФ) ведутся предметные следственные мероприятия.

«Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд. Обмен происходит тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях», - написал Володин.

При этом председатель Госдумы подчеркнул, что российская сторона будет бороться за каждого российского солдата и «вызволять из плена».

Ранее Киев заявил, что ВС РФ якобы нанесли удар по торговому центру в Кременчуге. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что высокоточный удар был нанесен по ангарам с европейским и американским оружием и боеприпасами. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом неработающий ТЦ.

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