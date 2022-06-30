Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале заявил о фейковых публикациях украинской стороны о своих псевдопобедах. По его словам, на самом деле Украина терпит поражение за поражением.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спикер Госдумы отметил, что киевский режим намеренно публикует дезинформацию, чтобы «подчеркнуть свои псевдопобеды».

«На самом деле — терпит поражение за поражением. Давайте не будем лить воду на вражескую мельницу», - написал он.

Также Володин рассказал о процессе обмена военнопленных. По его словам, по каждому участнику батальона «Азов» (запрещен в РФ) ведутся предметные следственные мероприятия.

«Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд. Обмен происходит тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях», - написал Володин.

При этом председатель Госдумы подчеркнул, что российская сторона будет бороться за каждого российского солдата и «вызволять из плена».