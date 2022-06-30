В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
31 минуту назад

Медведев: Россия может расценить санкции как акт международной агрессии

Елена Прошина

Санкции при определенных обстоятельствах могут быть расценены как акт международной агрессии. В ответ на это у России возникает право на самооборону. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая, пишет РИА Новости.

Медведев: Россия может расценить санкции как акт международной агрессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе своей речи на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума Медведев назвал санкции «хамской и циничной практикой». Он также подчеркнул, что незаконность таких мер неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, «сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны».

«Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli. В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону», - сказал Медведев.

Он также добавил, что введение санкций создало разные правовые режимы по национальному признаку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, игнорирование суверенитета и разрушение договоров в сфере стратегической стабильности «ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы». Кроме того, это наносит урон отношениям между государствами и их народами.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители