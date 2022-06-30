Медведев: Россия может расценить санкции как акт международной агрессии

Санкции при определенных обстоятельствах могут быть расценены как акт международной агрессии. В ответ на это у России возникает право на самооборону. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая, пишет РИА Новости.
В ходе своей речи на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума Медведев назвал санкции «хамской и циничной практикой». Он также подчеркнул, что незаконность таких мер неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, «сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны».
«Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli. В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону», - сказал Медведев.
Он также добавил, что введение санкций создало разные правовые режимы по национальному признаку.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, игнорирование суверенитета и разрушение договоров в сфере стратегической стабильности «ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы». Кроме того, это наносит урон отношениям между государствами и их народами.