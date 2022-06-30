Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации

Киев намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды в ходе спецоперации. Однако на самом деле он терпит поражение за поражением. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Ранее Володин заявил, что Россия должна бороться за каждого попавшего в плен военнослужащего. По его словам, обменивают лишь тех, кто тяжело ранен, а бойцы полка «Азов», у которых «руки в крови», являются нелюдями. Все вопросы, связанные с ними, находятся на контроле у профильных комитетов Госдумы, добавил парламентарий.