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33 минуты назад

Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Киев намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды в ходе спецоперации. Однако на самом деле он терпит поражение за поражением. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Давайте не будем лить воду на вражескую мельницу», — призвал председатель нижней палаты парламента.

Ранее Володин заявил, что Россия должна бороться за каждого попавшего в плен военнослужащего. По его словам, обменивают лишь тех, кто тяжело ранен, а бойцы полка «Азов», у которых «руки в крови», являются нелюдями. Все вопросы, связанные с ними, находятся на контроле у профильных комитетов Госдумы, добавил парламентарий.

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Госдума,
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