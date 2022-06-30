Медведев: Россия может расценить санкции как акт международной агрессии

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что при определенных обстоятельствах санкции против России могут быть расценены как акт международной агрессии. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума, передает РИА «Новости».
Политик назвал «хамской и циничной» практику односторонних антироссийских санкций. По его словам, их незаконность неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни «объявлению экономической войны».
«Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli (исторический термин, означает повод для войны или причины войны — прим.). В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал Зампред Совбеза РФ.
Ранее, говоря о цели российской специальной военной операции на Украине, Медведев заявил, что Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с «омерзительными нацистами».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.