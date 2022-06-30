Медведев: Россия может расценить санкции как акт международной агрессии

«Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli (исторический термин, означает повод для войны или причины войны — прим.). В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал Зампред Совбеза РФ.