Россия должна бороться за каждого попавшего в плен военнослужащего. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании прокомментировал состоявшийся обмен пленными с Украиной . Трансляция заседания ведется на портале «Дума ТВ».

По словам Володина, обменивают лишь тех, кто тяжело ранен, а бойцы полка «Азов», у которых «руки в крови», являются нелюдями, и все вопросы, связанные с ними, находятся на контроле у профильных комитетов Госдумы.