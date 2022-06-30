Посольство США в Москве подняло радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛБГТКИ+ и поддержки борьбы его представителей за равные права. Как сообщает «Говорит Москва», в соцсетях американское дипломатическое представительство объяснило, что это сделано в честь окончания Месяца гордости.

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«Независимо от того, заявляют они о себе открыто или нет, представители ЛГБТКИ+ играют неотъемлемую роль в каждом обществе и продолжают вносить важный вклад в его развитие, как это было на протяжении всей истории», - рассказали в посольстве.

В сообщении подчеркивается, что США будут «стремиться к такому миру, в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто, если он того пожелает».