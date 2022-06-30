По его словам, американские власти «одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой», а также закрывают глаза на расистские высказывания польской элиты.

Венедиктов рассказал, что подобное сравнение принадлежит бывшему премьеру Британии Уинстону Черчиллю, который так назвал Польшу, намекая на ее поведение перед Второй мировой войной.

«Остается только вспомнить пророческие слова русского генерала Вандама, написанные еще в начале минувшего столетия — хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними», — заключил замсекретаря Совбеза.