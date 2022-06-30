В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

В Совбезе заявили о создании «новой гиены Европы» из Польши

Lenta.ruиещё 1

Соединенные Штаты подталкивают Польшу к прямому вовлечению в события на Украине, фактически создают из нее «новую гиену Европы». Об этом заявил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

По его словам, американские власти «одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой», а также закрывают глаза на расистские высказывания польской элиты.

Венедиктов рассказал, что подобное сравнение принадлежит бывшему премьеру Британии Уинстону Черчиллю, который так назвал Польшу, намекая на ее поведение перед Второй мировой войной.

«Остается только вспомнить пророческие слова русского генерала Вандама, написанные еще в начале минувшего столетия — хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними», — заключил замсекретаря Совбеза.

Ранее Венедиктов заявил, что противостояние Запада и Москвы происходит исключительно из-за суверенного статуса России. Он согласился с формулировкой журналиста агентства об отсутствии других факторов, которые делали бы РФ неугодной западным странам, и в качестве примера привел ситуацию, сложившуюся после победы союзников во Второй мировой войне.

Политика,Видео,Александр Венедиктов,Уинстон Черчилль,Совет безопасности РФ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители