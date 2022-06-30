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2 часа назад

«Нет там никакого теракта»: Путин сделал заявление о ситуации в Кременчуге

Алиса Селезнёва

По словам президента России Владимира Путина, никакого террористического акта на территории украинского города Кременчуга не было. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет там никакого теракта»: Путин сделал заявление о ситуации в Кременчуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да нет там никакого теракта», - заметил он.

Глава государства заявил, что «просто так по полям никто не стреляет», ракетные удары происходят по разведанным заранее целям и по гражданским объектам на Украине не наносятся.

«В этом нет необходимости. У нас есть все возможности, чтобы определить, что, где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей», - пояснил Владимир Путин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы ударом высокоточного оружия уничтожили находившиеся в Кременчуге вооружения и боеприпасы, переданные Украине США и Европой. При этом, по данным российского военного ведомства, боеприпасы сдетонировали и вызвали пожар в неработавшем ТЦ, расположенном рядом.

Однако на заседании Совбеза ООН, созванном 28 июня по инициативе Украины, украинский лидер Владимир Зеленский назвал события в Кременчуге терактом. На основании этого он призвал Организацию объединенных наций признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совета Безопасности.

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