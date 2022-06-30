Норвегия ответила на претензии России по недопуску грузов на Шпицберген

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что страна не нарушает договор о Шпицбергене и не пытается намеренно создавать препятствия РФ, не пропуская российские грузы на остров. По ее словам, которые приводит агентство France-Presse, решение не пропускать российские грузы продиктовано санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене, — подчеркнула глава ведомства.

Ранее Норвегия отклонила заявку России на отправку грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». На КПП находилось около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.