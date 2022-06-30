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21 минуту назад

МИД Норвегии опроверг нарушение договора о Шпицбергене с Россией

News.ru

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что страна не нарушает договор о Шпицбергене и не пытается намеренно создавать препятствия РФ, не пропуская российские грузы на остров. По ее словам, которые приводит агентство France-Presse, решение не пропускать российские грузы продиктовано санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии.

Норвегия ответила на претензии России по недопуску грузов на Шпицберген
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене, — подчеркнула глава ведомства.

Назван ответ России на отказ Норвегии пропустить грузы на Шпицберген

Ранее Норвегия отклонила заявку России на отправку грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». На КПП находилось около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.

Поселок Баренцбург на Шпицбергене оказался в сложном положении после введения западных санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров) не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей. Сенатор Совфеда Константин Косачев заявил, что норвежские власти поступили аморально, отказавшись пропустить российские грузы на архипелаг, и отметил, что Осло нарушил Парижский договор 1920 года, согласно которому СССР признал суверенитет Норвегии над архипелагом.

Политика,Видео,Константин Косачев,Совет Федерации,
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