Володин упрекнул генсека НАТО в незнании географии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу не радоваться раньше времени из-за вступления Финляндии и Швеции в альянс. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ранее Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

На пресс-конференции после подписания меморандума Столтенберг заявил, что появление новых членов - сигнал для президента РФ Владимира Путина.

«Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», - заявил генсек альянса.

Комментируя его слова, Володин заявил, что Столтенберг «рано радуется», так как «географию в школе не учил».