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50 минут назад

Володин высмеял генсека НАТО за незнание географии

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу не радоваться раньше времени из-за вступления Финляндии и Швеции в альянс. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин упрекнул генсека НАТО в незнании географии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

На пресс-конференции после подписания меморандума Столтенберг заявил, что появление новых членов - сигнал для президента РФ Владимира Путина.

«Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», - заявил генсек альянса.

Столтенберг заявил о сроках вступления Грузии в альянс

Комментируя его слова, Володин заявил, что Столтенберг «рано радуется», так как «географию в школе не учил».

«В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», - написал он.

Политика,Йенс Столтенберг,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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