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1 час назад

«Географию не учил»: Володин о новых границах НАТО с Россией

News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул в незнании географии генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что Россия получит «больше НАТО у своих границ». Он сообщил в своем Telegram-канале, что в итоге РФ «придвинется» к границам военно-политического блока.

Володин упрекнул генсека НАТО в незнании географии
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru

Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России, — написал Володин.

Столтенберг заявил о сроках вступления Грузии в альянс

Ранее генеральный секретарь НАТО назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции «сигналом» российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, предлагавшего соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.

Политика,Йенс Столтенберг,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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