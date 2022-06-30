В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Путин: Запад восемь лет готовился к действиям против России

Елена Прошина

Президент Владимир Путин заявил, что западные страны готовились к активным действиями против России с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин: Запад восемь лет готовился к действиям против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью», — подчеркнул он и добавил, что именно этим объясняются действия российских властей, которые намерены «защитить собственные интересы».

Президент России отметил, что США уже долгое время считают РФ внешним врагом и угрозой, и это позволяет им объединить вокруг себя союзников. Путин указал, что Иран в качестве внешнего врага «не очень подходил», в то время как Россия «подходит лучше».

«Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны», — отметил глава российского государства. Он напомнил, что в течение последних лет Североатлантический альянс говорил об изменениях, о том, что теперь это прежде всего политический союз. Путин считает, что лидеры НАТО все это время искали повод вернуться к первоначальной цели альянса.

«Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну вот, пожалуйста, они это делают», — подчеркнул президент РФ.

Политика,Новости и события Запада,Владимир Путин,НАТО,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители