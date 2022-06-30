Путин: Запад восемь лет готовился к действиям против России

«Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны», — отметил глава российского государства. Он напомнил, что в течение последних лет Североатлантический альянс говорил об изменениях, о том, что теперь это прежде всего политический союз. Путин считает, что лидеры НАТО все это время искали повод вернуться к первоначальной цели альянса.