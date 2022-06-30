Лавров отправится с рабочим визитом в Минск

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг начнет рабочий визит в Минск, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Как заявили в российском дипведомстве, программа визита предусматривает встречу с президентом республики Александром Лукашенко, переговоры с главой МИД страны Владимиром Макеем и ряд других мероприятий, посвященных юбилейной дате.

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Празднование 30-летия дипотношений

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Лавров и Макей примут участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия установления дипотношений, включающем открытие юбилейной выставки, подписание совместного заявления и гашение специально выпущенных почтовых конвертов. Состоится также возложение венков к стеле памяти в честь годовщины начала Великой Отечественной войны.

В белорусском дипведомстве в свою очередь сообщили, что после переговоров министров планируется совместная пресс-конференция. По словам Макея, за 30 лет отношений страны пришли "к очень высокому уровню интеграции с колоссальным потенциалом". Он также отметил. что у Москвы и Минска "на данном этапе каких-то явных проблемных вопросов не вырисовывается", однако "есть вещи, которые нужно обсудить в узком кругу".

Кроме того, под председательством российского министра в белорусской столице состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. В посольстве РФ в Минске уточнили, что темой заседания комиссии станет общественно-политическая поддержка Союзного государства и евразийской интеграции.

Кроме того, Лавров намерен выступить перед студентами и преподавателями Белорусского государственного университета.

Развитие сотрудничества

На саммите в Санкт-Петербурге стало известно о подготовке 15 совместных проектов, призванных организовать производство продукции в рамках импортозамещения. Но этим российско-белорусское сотрудничество в сфере экономики не ограничивается.

В МИД РФ подчеркивают, что Россия является ведущим торговым партнером Белоруссии, чья доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет около 50%. Более того, несмотря на неблагоприятные внешние условия и сложную эпидемиологическую ситуацию, к концу 2021 года товарооборот двух стран вырос более чем на треть и составил около 40 млрд долларов.

Визит российского министра проходит после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня, также приуроченной к круглой дате в отношениях стран. Тогда Лукашенко обратился к Путину с просьбой поддержать планы Минска повысить статус в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где пока тот является наблюдателем. Этот вопрос также может стать предметом обсуждения глав МИД.

Вопросы обороны

На прошлой неделе президенты в том числе объявили о планах в сфере обороны. В частности, Путин заявил, что в течение ближайших месяцев Белоруссии будут переданы ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые способны применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном оснащении.