Путин раскрыл основную тему обсуждений на Каспийском саммите

«Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции, и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности и высоких технологиях», — сказал президент России и добавил, что считает подобную договоренность очень перспективной.