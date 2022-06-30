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44 минуты назад

Путин: на обеде на Каспийском саммите 90% разговоров были о сотрудничестве

Елена Прошина

Главы стран, которые приняли участие в Каспийском саммите, в ходе неформального обеда 90% времени обсуждали перспективы развития сотрудничества в регионе и договорились предпринять шаги о широкой кооперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в аэропорту Ашхабада по итогам саммита, сообщает РИА Новости.

Путин раскрыл основную тему обсуждений на Каспийском саммите
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что в честь дня рождения спикера верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова глав государств пригласили на неформальный обед. Они поздравили его с юбилеем и в свободном режиме обсудили развитие сотрудничества в регионе Каспийского моря, отметил Путин.

По его словам, политики обсудили энергетику, логистику и промышленную кооперацию в направлениях, которые интересны всем странам.

«Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции, и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности и высоких технологиях», — сказал президент России и добавил, что считает подобную договоренность очень перспективной.

Путин также указал, что в ходе обсуждений удалось договориться о продолжении некоторых действующих контрактов.

Политика,Гурбангулы Бердымухамедов,Владимир Путин,
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