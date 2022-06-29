Путин ответил на шутку лидеров G7 о раздевании

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку лидеров G7 на саммите в Германии о том, стоит ли им раздеться во время фотографирования, чтобы показать, что «они круче» главы РФ. Слова Путина приводит ТАСС.
«Не знаю, как хотели раздеться — до пояса либо ниже, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае», — ответил на соответствующий вопрос от журналистов после прошедшего в Ашхабаде Каспийского саммита лидер России.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на собрании G7 предложил коллегам раздеться, ссылаясь на фотографию Путину на коне. Он шутил, что лидеры «Большой семерки» «должны показать, что они круче» президента России.
Его заявление подхватил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сказав, что участники саммита «продемонстрируют верховую езду с обнаженной грудью».