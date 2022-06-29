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1 час назад

Путин подтвердил свою позицию насчет спецоперации на Украине

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию насчет специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с начала СВО 24 февраля его позиция не изменилась. Российский лидер отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

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Путин рассказал, что российские войска продвигаются и достигают поставленных целей, и добавил, что в вопросе хода СВО он доверяет профессионалам. Также он объяснил, что российское командование прежде всего думает о сохранении жизней своих бойцов.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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