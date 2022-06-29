Путин подтвердил свою позицию насчет спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию насчет специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с начала СВО 24 февраля его позиция не изменилась. Российский лидер отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.