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44 минуты назад

Путин встретился с президентом Ирана на полях саммита в Ашхабаде

ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду на полях шестого Каспийского саммита в Ашхабаде отдельно побеседовал со своим коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси.

Путин встретился с президентом Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры двух стран регулярно контактируют, в том числе созваниваясь по телефону, а также выступая на многосторонних встречах. Так, на прошлой неделе они оба участвовали в проходившем по видеосвязи саммите "БРИКС плюс".

Предыдущая очная встреча президентов состоялась 19 января в Кремле. На повестке дня тогда была, в частности, ситуация с пандемией, прогресс в выполнении сделки по иранской ядерной программе, обстановка в Афганистане и борьба с терроризмом. За прошедшие месяцы лидеры также несколько раз общались по телефону и, помимо уже упомянутых вопросов, обсуждали ситуацию на Украине, затрагивали темы региональной стабильности, высказывались в пользу дальнейшего развития двусторонних отношений.

Политика,Владимир Путин,БРИКС,
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