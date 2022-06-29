Путин встретился с президентом Ирана

Лидеры двух стран регулярно контактируют, в том числе созваниваясь по телефону, а также выступая на многосторонних встречах. Так, на прошлой неделе они оба участвовали в проходившем по видеосвязи саммите " БРИКС плюс".

Предыдущая очная встреча президентов состоялась 19 января в Кремле. На повестке дня тогда была, в частности, ситуация с пандемией, прогресс в выполнении сделки по иранской ядерной программе, обстановка в Афганистане и борьба с терроризмом. За прошедшие месяцы лидеры также несколько раз общались по телефону и, помимо уже упомянутых вопросов, обсуждали ситуацию на Украине, затрагивали темы региональной стабильности, высказывались в пользу дальнейшего развития двусторонних отношений.