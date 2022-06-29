В Кремле назвали хамством слова британского министра в адрес Путина

"К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет", - сказал Песков ТАСС в среду, комментируя высказыв

"Этот министр, опять же к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают", - констатировал представитель Кремля.