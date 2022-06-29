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1 час назад

Песков назвал высказывания британского министра обороны о Путине хамством

ТАССиещё 7

Представителя Кремля заявил, что заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес главы российского государства бросают тень на Великобританию

В Кремле назвали хамством слова британского министра в адрес Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хамством заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес главы российского государства Владимира Путина. По мнению представителя Кремля, такое поведение бросает тень на Великобританию.

"К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет", - сказал Песков ТАСС в среду, комментируя высказыв

"Этот министр, опять же к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают", - констатировал представитель Кремля.

Политика,Бен Уоллес,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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